Kriminalität : Attentat in Las Vegas - Munitionshändler angeklagt

von dpa

04. Februar 2018, 08:15 Uhr

Ein Mann, der dem Attentäter von Las Vegas Munition verkauft haben soll, muss sich vor Gericht verantworten. Die Polizei wirft dem Mann vor, er habe keine Lizenz für die Produktion und den Verkauf dieser Geschosse gehabt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, fand die Polizei Fingerabdrücke des Beschuldigten auf Patronen, die der Schütze Stephen Paddock mit in sein Hotelzimmer in Las Vegas gebracht hatte. In der Nacht zum 1. Oktober hatte Paddock von seinem Hotelzimmer aus 58 Menschen auf einem Musikfestival erschossen. Das Motiv ist noch immer unklar.