Konflikte : Atomstreit mit Nordkorea: Südkorea fordert mutige Schritte

von dpa

11. September 2018, 10:03 Uhr

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat die USA und Nordkorea zu «mutigen Entscheidungen» in ihren stockenden Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm aufgerufen. Nordkorea müsse die atomare Abrüstung in Angriff nehmen, und die USA müssten ein günstiges Umfeld durch begleitende Maßnahmen schaffen, sagte Moon bei einer Kabinettssitzung. Südkorea wolle von beiden Ländern gewünschte Vermittlerrolle übernehmen. Doch müsse erst die Kommunikation zwischen diesen beiden Ländern aktiver werden. Moons Appell kam eine Woche vor seinem Gipfeltreffen mit Kim.