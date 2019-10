Konflikte : Atomgespräche zwischen USA und Nordkorea erneut geplatzt

von dpa

05. Oktober 2019, 22:01 Uhr

Die Atomgespräche zwischen Nordkorea und den USA sind Medienberichten zufolge schon am ersten Verhandlungstag gescheitert. «Wir sind enttäuscht von den USA». Das sagte ein nordkoreanischer Unterhändler nach Angaben der Zeitung «Dagens Nyheter» nach dem Treffen in Stockholm. Es waren die ersten Verhandlungen seit einem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Machthaber King Jong Un im Februar, das an der Frage der atomaren Abrüstung gescheitert war. Die neuen Verhandlungen hatten die Beiden bei einem Treffen an der innerkoreanischen Grenze vereinbart.