Fußball : Atlético Madrid und Real gewinnen in Primera Division

24. Februar 2019, 23:28 Uhr

Verfolger Atlético Madrid bleibt in der spanischen Fußball-Meisterschaft sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Einen Tag nach dem 4:2-Sieg des Titelverteidigers in Sevilla gewann Atlético sein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Villarreal mit 2:0. Auch Stadtrivale Real Madrid siegte am späten Abend. Gegen UD Levante hieß es am Ende 2:1. In der Tabelle der Primera Division führt der FC Barcelona nach 25 Spielen mit 57 Punkten vor Atlético und Real Madrid an.