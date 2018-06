Raumfahrt : Astronaut Gerst zieht in die «Weltraum-WG» ISS ein

von dpa

08. Juni 2018, 07:44 Uhr

Zwei Tage nach seinem Abschied von der Erde kommt der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Freitag auf der Internationalen Raumstation (ISS) an. Seine Sojus-Kapsel soll um 15.07 Uhr MESZ am Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde andocken. Gerst war am Mittwoch mit einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS abgeflogen. Zahlreiche Fans von «Astro-Alex» hatten bei Liveübertragungen in Deutschland mitgefiebert. Es ist Gersts zweite Weltraummission.