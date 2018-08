Wetter : "Astro-Alex" schockiert über Dürre-Anblick aus dem All

von dpa

07. August 2018, 18:24 Uhr

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat sich schockiert über das Ausmaß der Trockenheit in Deutschland gezeigt. "Astro-Alex" twitterte Fotos aus dem All vom Rheinland und notierte: «Schockierender Anblick. Alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte.» Das Bild zeigt den Rhein nach wochenlanger Trockenphase. Auch Düsseldorf, Köln und Bonn sind zu erkennen ebenso wie die Tagebaue Altdorf, Etzweiler und Garzweiler. So etwas habe er noch nie zuvor gesehen, ergänzte Gerst bei Twitter.