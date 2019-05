Kriminalität : Assange erwartet Strafmaß vor Londoner Gericht

von dpa

01. Mai 2019, 12:04 Uhr

Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, ist zur Verkündung des Strafmaßes vor einem Londoner Gericht eingetroffen. Assange wurde bereits für schuldig befunden, gegen seine Kautionsauflagen in Großbritannien verstoßen zu haben. Der gebürtige Australier war von der britischen Polizei in der Botschaft Ecuadors in London festgenommen worden, nachdem das politische Asyl aufgehoben wurde. Er war 2012 in die diplomatische Vertretung geflüchtet. Damals lag gegen ihn ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor.