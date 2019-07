Kriminalität : Arzt in Österreich unter Missbrauchs-Verdacht - 95 Opfer

von dpa

23. Juli 2019, 12:16 Uhr

Ein Facharzt in Österreich soll über Jahre viele männliche Patienten sexuell missbraucht haben. Nach Angaben der Ermittler sind 95 Opfer namentlich bekannt. «Der Missbrauch geschah überwiegend in der Praxis, aber teilweise auch zu Hause», bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels. Der 55-jährige Urologe aus dem Salzkammergut sitzt bereits seit Anfang 2019 in Untersuchungshaft. Die Dimension des Falles sei aber erst im Laufe der Ermittlungen klar geworden, sagte die Sprecherin weiter.