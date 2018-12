Musik : Argentinische Charango-Ikone Jaime Torres ist tot

von dpa

25. Dezember 2018, 00:25 Uhr

Der argentinische Musiker Jaime Torres ist tot. Der 80-Jährige sei zuvor noch in einem Krankenhaus gebracht worden, bestätigte Torres' Tochter der Tageszeitung «Clarín». Torres war für sein Spiel der Charango bekannt, einem gitarrenähnlichen Zupfinstrument aus der Andenregion. Der Musiker sei an einem Herzstillstand gestorben, sagte seine Ehefrau Elba der Nachrichtenseite «Infobae». Torres bespielte mit seiner Charango internationale Bühnen, unter anderem auch in der Philharmonie in Berlin.