Börsen : Apple, Nasdaq und Dow zünden Rekordfeuerwerk

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 21:53 Uhr

Starke Quartalszahlen von Apple und in der Folge ein Rekordhoch der Aktie sowie Übernahmefantasie in der Halbleiterbranche haben die US-Börsen befeuert. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,10 Prozent auf 23 539,19 Punkte zu und kommt auf Wochensicht auf ein Plus von 0,45 Prozent. Der Eurokurs hielt sich mühsam über 1,16 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1610 Dollar.