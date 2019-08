Kriminalität : AP: US-Unternehmer Epstein hat sich im Gefängnis umgebracht

von dpa

10. August 2019, 16:17 Uhr

Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein hat sich laut der Nachrichtenagentur AP in einem Gefängnis in New York umgebracht. AP berief sich auf eine namentlich nicht genannte Quelle mit Kenntnis von dem Vorfall. Die New Yorker Staatsanwaltschaft beschuldigte Epstein, zwischen 2002 und 2005 Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Epstein plädierte auf nicht schuldig. Der Termin für den Prozessbeginn war vorläufig auf den 8. Juni 2020 festgelegt worden, wie US-Medien berichtet hatten.