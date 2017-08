Kriminalität : Anti-Terror-Ermittlungen nach Festnahme am Eiffelturm

Nach der Festnahme eines bewaffneten Mannes am Pariser Eiffelturm haben französische Anti-Terror-Ermittler den Fall übernommen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Justizkreisen. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem sich der Mann im Verhör mit der Polizei radikal religiös geäußert habe. Es werde nun untersucht, ob er in Verbindung zu terroristischen Vereinigungen stehe und einen tödlichen Angriff auf öffentliche Sicherheitskräfte geplant habe. Der Mann hatte gestern Abend versucht, einen Kontrollpunkt am Eingang des Eiffelturms gewaltsam zu überwinden.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 18:45 Uhr