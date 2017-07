Konflikte : Anti-Katar-Allianz einigt sich nicht auf neue Sanktionen

Ein Bündnis arabischer Staaten hat sich in der Golfkrise nicht auf neue Sanktionen gegen Katar geeinigt. Die vier Länder Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain äußerten in Kairo ihre Enttäuschung über den Umgang Katars mit den Forderungen der Nachbarstaaten. Die vier arabischen Staaten hatten vor einem Monat ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Blockade gegen das Land verhängt. In der Nacht zu Mittwoch war ein Ultimatum der Staaten an Katar abgelaufen.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 19:47 Uhr