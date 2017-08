Leute : Angela Merkel enthüllt ihr Kartoffelsuppe-Geheimnis

In Wahlkampfzeiten gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel seltene Einblicke in ihr Privatleben, jetzt hat sie das Geheimnis ihrer Kartoffelsuppe verraten. «Ich zerstampfe die Kartoffeln immer selbst mit einem Kartoffelstampfer und nicht mit der Püriermaschine. So bleiben in der Konsistenz noch immer kleine Stückchen übrig», sagte Merkel dem Magazin «Bunte». Die 63-Jährige lobte in dem Interview ihren Ehemann Joachim Sauer für seine Hilfe. «Er unterstützt mich immer, zum Beispiel indem er oft für uns einkauft.» Dadurch könne sie sich momentan auf den Wahlkampf konzentrieren.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 09:13 Uhr