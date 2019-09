Luftverkehr : Angebrannte Brötchen stören Flugbetrieb in Leipzig/Halle

von dpa

17. September 2019, 11:11 Uhr

Angebrannte Backwaren haben den Betrieb am Flughafen Leipzig/Halle vorübergehend lahmgelegt. Wegen starker Rauchentwicklung in einer Bäckerei sei um 9.01 Uhr ein Feueralarm ausgelöst worden, sagte ein Flughafensprecher. Daraufhin sei das Terminal geräumt worden. In der Bäckerei seien letztlich nur Brötchen oder Kuchen angebrannt. Weiter sei nichts passiert. «Aber Feueralarm ist Feueralarm», sagte der Sprecher. Nach ungefähr einer Stunde lief die Abfertigung wieder an.