von dpa

02. Februar 2019, 13:52 Uhr

Mehrere Hundert Angehörige, Freunde und Weggefährten haben von den beiden Jugendlichen Abschied genommen, die an einem S-Bahnhof in Nürnberg getötet wurden. Der ökumenische Trauergottesdienst fand im mittelfränkischen Heroldsberg statt, der Heimatgemeinde der beiden 16-Jährigen. Sie waren in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar bei einer Auseinandersetzung auf einem Nürnberger S-Bahnhof ins Gleis gestürzt, von einem Zug mitgerissen und tödlich verletzt worden. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen zwei 17 Jahre alte Jugendliche Haftbefehle wegen zweifachen Totschlags.