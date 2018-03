Handel : Altmaier in Washington: Lösung im Stahlstreit möglich

von dpa

19. März 2018, 18:48 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich im Kampf gegen die Abwendung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminium zuversichtlich gezeigt. «Ich bin heute Mittag um einige Prozent optimistischer als ich heute Morgen vor Beginn der Gespräche war», sagte Altmaier in Washington. Morgen will er den US-Handelsbeauftragten Lighthizer treffen. Altmaiers Besuch in Washington ist Teil einer konzertierten Aktion der Europäer, die noch Ausnahmen für die EU-Länder erwirken wollen. Morgen trifft sich EU-Handelskommissarin Malmström mit US-Wirtschaftsminister Ross.