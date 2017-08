Wirtschaft : Aktien New York Schluss: Dow knackt 22 000 Punkte

Der Dow Jones Industrial hat erstmals in seiner Geschichte die 22 000 Punkte überwunden. Der Leitindex schloss 0,24 Prozent höher bei 22 016,24 Punkten. Der Höhenflug des Euro hielt an. Erstmals seit Januar 2015 stieg die Gemeinschaftswährung kurz über die Marke von 1,19 US-Dollar, bevor sie dann wieder etwas an Schwung verlor. Zuletzt wurden 1,1857 Dollar für einen Euro gezahlt.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 00:57 Uhr