Regierung : Agrarminister Schmidt fordert «Land-Milliarde»

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 11:28 Uhr

Bundesagrarminister Christian Schmidt verlangt eine deutliche finanzielle Förderung ländlicher Räume in Deutschland. Er fordere dafür «eine Land-Milliarde», ein Bundesprogramm mit einem Volumen von 250 Millionen Euro jährlich in der neuen Wahlperiode, sagte der CSU-Politiker der «Welt am Sonntag». Es gehe nicht um regionale Gleichmacherei, betonte Schmidt. Arbeitsplätze, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Mobilität und kulturelle Angebote seien Grundlage für «gutes Leben auf dem Land».