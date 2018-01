Konflikte : Afghanische Taliban drohen US-Präsident Trump mit Gewalt

von dpa

30. Januar 2018, 11:45 Uhr

Die radikalislamischen Taliban haben US-Präsident Donald Trump nach dessen Absage an Friedengespräche mit mehr Gewalt gedroht. In einer veröffentlichten Botschaft auf ihrer Webseite hieß es, Trump müsse verstehen, dass «die Nation der heiligen Krieger» ihn nicht mit Rosen begrüßen werde, wenn er auf Krieg dringe. «Unsere Nation hat viel Erfahrung damit, arrogante Herrscher in ihre Schranken zu weisen.» Trump hatte nach einer Serie von blutigen Angriffen und Anschlägen in Kabul gesagt, die Taliban hätten «viele Frauen und Kinder getötet - also gibt es keine Gespräche.»