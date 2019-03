Parteien : AfD droht Strafzahlung wegen Spenden an Kandidaten Reil

von dpa

07. März 2019, 17:08 Uhr

In der Affäre um Parteispenden an die AfD droht der Partei eine Strafzahlung von mehr als 100 000 Euro. Parteichef Jörg Meuthen sagte dem NDR, WDR und der «Süddeutschen Zeitung», die Bundestagsverwaltung habe in einem Fall, der den Europawahlkandidaten Guildo Reil betrifft, eine erste Vorentscheidung getroffen. Das Schreiben der Bundestagsverwaltung sei aber noch kein formaler Bescheid, betonte ein Sprecher der Partei auf Anfrage. Meuthen sagte dem Bericht zufolge, die AfD werde Widerspruch einlegen und später gegebenenfalls auch klagen.