Leute : Ärger zwischen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 09:53 Uhr

Wegen der geplatzten Fortsetzung der «Sex and the City»-Reihe gibt es Ärger zwischen den Hauptdarstellerinnen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker. Parker, die bei den ersten beiden Kinofilmen auch als Produzentin mitwirkte, hatte bestätigt, dass der geplante dritte Kinofilm doch nicht zustande komme. Cattrall zeigte sich enttäuscht darüber, dass sie ausgerechnet jetzt in der Presse als «Diva» mit zu hohen Forderungen bezeichnet werde. Dafür machte sie Parker im britischen Fernsehsender ITV mitverantwortlich. Sie habe schon seit fast einem Jahr «nein» zu der Fortsetzung gesagt.