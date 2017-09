Wetter : Achte Leiche nach Unwettern in Toskana gefunden

Nach den schweren Unwettern in Italien ist eine weitere Leiche geborgen worden. Die Frau sei leblos in der Stadt Livorno in der Toskana gefunden worden, wie der Zivilschutz mitteilte. Sie sei das achte Todesopfer des Unwetters. Ein Mensch wird noch vermisst. Wasser- und Schlammmassen hatten die Stadt am Wochenende überrascht und schwere Schäden angerichtet. Staatspräsident Sergio Mattarella sagte, die durch das Unwetter angerichtete Katastrophe müsse die politische Welt schnell dazu bewegen, ernsthaft über die Effekte des Klimawandels nachzudenken.

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 17:52 Uhr