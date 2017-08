Notfälle : Acht Tote bei Unglücken in den Alpen

In den Alpen sind am Wochenende mindestens acht Bergsteiger bei Unglücken in den Tod gestürzt. In Österreich starben gestern fünf Mitglieder einer sechsköpfigen Seilschaft aus Bayern nahe Krimml im Salzburger Land. Einer der Bergsteiger kam in etwa 3000 Metern Höhe ins Rutschen und riss die anderen mit. Die Teilnehmer der Gruppe kamen aus dem Raum um die Städte Passau sowie Altötting. In Italien starben mindestens zwei Mitglieder einer Seilschaft. Am Samstag kam bei einer Wanderung nahe Oberstdorf außerdem eine 80-Jährige ums Leben.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 01:43 Uhr