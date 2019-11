Telekommunikation : 5G-Netz: Huawei-Chef weist Sicherheitsbedenken zurück

von dpa

06. November 2019, 16:20 Uhr

In der Debatte um den Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland wirbt der chinesische Telekom-Ausrüster Huawei offensiv um Vertrauen. Kritik an seinem Unternehmen hat der Chef des Konzerns vor Journalisten zurückgewiesen. Er könne «mit Sicherheit» versprechen, dass Huawei keine Daten an die chinesische Regierung weitergibt, sagte Ren Zhengfei am Huawei-Hauptsitz im südchinesischen Shenzhen. Die deutsche Regierung werde für sich die beste Entscheidung treffen», gab sich Ren Zhengfei zuversichtlich.