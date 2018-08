Unfälle : 47-Jähriger fliegt mit Flugzeug in eigenes Haus

von dpa

13. August 2018, 19:17 Uhr

Ein 47 Jahre alter Mann ist mit einem Sportflugzeug in der US-Stadt Payson im Bundesstaat Utah in sein eigenes Haus geflogen und dabei ums Leben gekommen. Der Mann war tags zuvor wegen häuslicher Gewalt vorübergehend festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Er kam jedoch wieder auf freien Fuß. Zur Zeit des Absturzes waren nach Medienberichten seine Ehefrau und sein Sohn in dem Haus. Beide seien unverletzt entkommen, sagte eine Polizeisprecherin dem Sender Fox News. Flugzeug und Haus brannten aus aus. Ob der Absturz absichtlich herbeigeführt wurde, wird untersucht.