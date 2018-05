Konflikte : 350 Palästinenser bei Protesten an Gaza-Grenze verletzt

von dpa

04. Mai 2018, 18:01 Uhr

Bei erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten sind an der Gaza-Grenze 350 Palästinenser verletzt worden. 42 davon seien von scharfer Munition getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die israelische Armee sprach von schätzungsweise 7000 Palästinensern an fünf Orten entlang der Grenze. Sie würden brennende Reifen in Richtung der Soldaten rollen und Steine werfen. Soldaten würden entsprechend der Vorgaben feuern.