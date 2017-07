Fußball : 3:0 gegen Bulgarien - U19-Fußballer hoffen auf EM-Halbfinale

Die deutschen U19-Fußballer dürfen bei der Europameisterschaft in Georgien weiter auf das Halbfinale hoffen. Drei Tage nach dem Turnier-Fehlstart beim 1:4 gegen die Niederlande gewann das Team von Trainer Frank Kramer in Gori gegen Bulgarien mit 3:0. Ihr letztes Gruppenspiel bestreitet die U19-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Sonntag gegen die Engländer, die bisher beide EM-Partien gewonnen haben.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 19:54 Uhr