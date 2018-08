Raumfahrt : 2019 sollen Astronauten mit US-Raumschiffen ins All fliegen

von dpa

03. August 2018, 12:56 Uhr

US-Raumschiffe sollen im kommenden Jahr wieder Astronauten ins All bringen. Die Entwicklung US-amerikanischer Raumschiffe nähere sich diesem Ziel, teilte die Nasa in einem Blogeintrag mit. Die Raumfahrtbehörde kündigte für April bemannte Testflüge in Zusammenarbeit mit den Luftfahrtunternehmen SpaceX an. Mitte des Jahres 2019 will sie solche Flüge zusammen mit Boeing testen. Damit würde die Nasa unabhängig von russischen Sojus-Kapseln werden - derzeit die einzigen, die Menschen zur ISS bringen können.