Notfälle : 18 Menschen von Hornissenschwarm angegriffen und verletzt

von dpa

02. September 2018, 22:57 Uhr

18 Menschen sind bei einem Gemeindefest in Weingarten bei Karlsruhe von einem Hornissenschwarm angegriffen und verletzt worden. 13 von ihnen mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Hornissen hätten die Besucher des Wein-Wander-Tags am Nachmittag ohne erkennbaren Grund attackiert, hieß es von der Polizei. Es sei aber niemand in Lebensgefahr, Kinder wurden nicht verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Außerdem wurde ein Fachmann für Hornissen hinzugerufen.