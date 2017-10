Kriminalität : 17-Jähriger in der Schweiz verletzt mehrere Menschen mit Axt

von dpa

erstellt am 23.Okt.2017 | 07:08 Uhr

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagabend im Osten der Schweiz Menschen mit einer Axt angegriffen und verletzt. Der Jugendliche attackierte zunächst im Zentrum von Flums im Kanton St. Gallen mehrere Personen und wollte dann mit einem gestohlenen Auto fliehen, berichtete die Nachrichtenagentur SDA. Nach einem Unfall setzte er die Flucht zu Fuß fort und griff in einem Tankstellen-Shop Kunden an. Er sei dort von der Polizei angeschossen und festgenommen worden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Näheres will sie in einer Medienkonferenz am Vormittag in St. Gallen bekanntgeben.