Konflikte : 15 000 Kurden wollen in Hannover gegen Türkei demonstrieren

von dpa

17. März 2018, 03:43 Uhr

Zu einem deutschlandweiten kurdischen Protest gegen die türkische Militäroffensive in Syrien werden in Hannover heute rund 15 000 Teilnehmer erwartet. Mit einem Großaufgebot will die Polizei mögliche Konflikte vermeiden, kurdische Demonstranten sollen von türkischen Nationalisten getrennt werden. Auch in weiteren deutschen Städten sind Demonstrationen von Kurden angekündigt. Bei Kundgebungen in Hamburg, Köln und Wuppertal werden jeweils einige Hundert Demonstranten erwartet.