Unfälle : 13-Jähriger stirbt bei Unfall auf Rückreise aus dem Urlaub

Ein 13-jähriger ist bei der Rückreise aus dem Urlaub in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Die Familie aus Belgien verunglückte in einem Kleinbus. Der Wagen war bei Horb am Neckar von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt, die anderen Insassen erlitten weniger schwere Verletzungen. Insgesamt saßen sieben Menschen in dem Kleinbus. Die Unfallursache war zunächst unklar.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 10:18 Uhr