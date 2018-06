Fußball : 120 000 weitere WM-Tickets gebucht

von dpa

09. Juni 2018, 11:13 Uhr

120 000 von der FIFA zusätzlich zur Verfügung gestellte Eintrittskarten für die Fußball-WM in Russland sind innerhalb weniger Stunden verkauft worden. Das teilte der Weltverband am Samstag mit. Damit sind wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien mehr als 2,5 Millionen Tickets verkauft worden. Die meisten Karten gingen an Fans aus Russland. Dahinter wurden fast 90 000 Tickets aus den Vereinigten Staaten bestellt, obwohl das US-Team gar nicht an der WM teilnimmt.