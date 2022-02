Gestörte Sexualität : Wie Pornokonsum als Kind dem Sexleben als Erwachsenen schadet

Was macht es mit einem achtjährigen Mädchen, wenn sie sieht, wie eine Frau von drei Männern gleichzeitig penetriert wird? Welche Auswirkungen hat das auf ihr Bild von Sexualität?

In diesem Artikel erfährst Du: In welchem Alter Kinder anfangen, Pornos zu schauen. Welche Folgen der Pornokonsum für die eigene Sexualität haben kann. Wie Du wirklich rausfindest, was Dir Spaß macht. Elf Jahre. So alt war Billie Eilish, als sie zum ersten Mal einen Porno gesehen hat. Ihre öffentliche Porno-Beichte sorgte weltweit für Schlagzei...

