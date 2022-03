Das Kleine-Welt-Phänomen : Warum ich Billie Eilish, Obama und selbst Putin über sechs Ecken kenne - und Du auch

Wollest Du schon immer mal Billie Eilish nach einem Autogramm fragen? Dann kann Dir das Kleine-Welt-Phänomen vielleicht helfen. Demzufolge musst Du nämlich gerade mal Deine Bekannten um sechs Ecken fragen, um an die Handynummer der Sängerin zu kommen.

In diesem Artikel erfährst Du: Was das Kleine-Welt-Phänomen ist. Warum jeder mit jedem über ein paar Ecken verbunden ist. Wie Social Media die ganze Sache verändert hat. Ein Freund von mir hat mal in der Regionalliga Fußball gespielt. Vierte Liga, vor gut 500 bis 1000 Zuschauern. Damit ist er zwar noch nicht berühmt, aber er ist wahrscheinlich ...

