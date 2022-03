Das Imposter-Phänomen und seine Folgen : Versagensängste: Warum großartige Menschen wie Du an sich zweifeln

Masterabschluss und trotzdem Versagensängste, Verlobung und gleichzeitig Angst vor einer Trennung: Warum das Imposter-Phänomen uns an uns zweifeln lässt, obwohl es keinen Grund dafür gibt.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Menschen mit dem Imposter-Phänomen Erfolg fürchten. Warum Dein Boss dafür verantwortlich sein könnte. Was gegen das Imposter-Phänomen hilft. Wann warst Du das letzte Mal so richtig stolz auf Dich? Hast nach dem Bestehen einer Klausur gefeiert oder beim Abschluss eines Projekt nicht nur Deinen Kollegen, sondern ...

