Gute Haltung, gute Laune : So kannst Du mit Deiner Körperhaltung Deine Stimmung beeinflussen

Wer glücklich ist, der lacht. Wer lacht, der ist glücklich. Unsere Mimik und Körperhaltung hängen mit unserer Psyche zusammen, weiß eine Expertin. Sie verrät, wie wir nach einem Tag im Homeoffice besser gelaunt sind.

In diesem Artikel erfährst Du: Inwiefern unsere Psyche mit unserer Körperhaltung zusammenhängt. Was Du im Homeoffice machen kannst, um abends gut gelaunt zu sein. Was Emodiment bedeutet. Wir krümmen uns über die Tastatur, hocken auf harten Stühlen und klagen mit Mitte 20 über Rückenschmerzen: Seit knapp zwei Jahren Pandemie arbeiten wir m Homeo...

