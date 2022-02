Kontroverse um neue Kampagne : Sexistisch oder divers? Adidas wirbt mit nackten Brüsten

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas veröffentlichte im Rahmen seiner neuen Kampagne für Sport-BHs Bilder von nackten Brüsten. Unzensiert und in allen Farben, Formen und Größen. Damit erntet der Konzern viel Beifall aber auch eine Menge Kritik.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Adidas für seine neuen BHs wirbt. Warum Menschen sich daran stören. Wie mit der weiblichen Brust umgegangen wird. „Brüste jeder Form und Größe verdienen Unterstützung und Komfort, der auf sie zugeschnitten ist“, kündigt Adidas die neue Kampagne in den sozialen Netzwerken an. Hintergrund ist eine neue Linie an ...

