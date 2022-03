Kampf gegen Verschwendung : Priester, Dieb und Twitter-Held: Jörg Alt würde die Tafeln am liebsten abschaffen

Jörg Alt droht eine Gefängnisstrafe, weil er im Müll gewühlt und Essen gerettet hat. Der „Jesuit und Dieb“ bekommt für seine Container-Aktion viel Zuspruch auf Social Media. Ist er der neue Influencer der katholischen Kirche?

In diesem Artikel erfährst Du: Warum der Priester für seine Aktion eine Gefängnisstrafe in Kauf nimmt. Wie die aktuelle Gesetzeslage zur Lebensmittelrettung ist. Was Containern bedeutet und warum die Tafel nicht die Lösung des Problems zu sein scheint. Zwölf Millionen Tonnen. So viele Lebensmittel werden laut Bundesregierung in Deutschland wegg...

