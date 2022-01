Unverpackt, Mehrweg und Co. : Plastikfasten: Mit diesen Tipps führst Du ein plastikfreieres Leben

Du willst Deinen Alltag nachhaltiger gestalten und jeden Tag etwas für die Umwelt tun? Dann probiere es doch mal mit Plastikfasten. Wir geben Dir acht Tipps, mit denen Du Deinen Alltag Schritt für Schritt plastikfreier gestaltest.

von Redaktion

25. Januar 2022, 10:20 Uhr

In diesem Artikel erfährst Du:

Wie viel Plastikmüll wir pro Kopf jährlich produzieren.

Warum Plastikfasten der perfekte Start in ein plastikfreieres Leben ist.

Mit welchen acht einfachen Tipps Du Plastik in Deinem Alltag reduzierst.

Bei dem Wort Fasten denken viele zunächst an Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, um sich in Verzicht zu üben: Plastikfasten. Denn Plastik ist in unserem Alltag so gegenwärtig, dass wir oft gar nicht mehr bemerken, wie viel Plastikmüll wir Tag für Tag produzieren. 227,55 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf werden in Deutschland jährlich verbraucht, wie die „Deutsche Umwelthilfe” berichtet. Das sind fast 19 Millionen Tonnen insgesamt, damit ist Deutschland Spitzenreiter in Europa.

Das Problem: Nur etwas mehr als die Hälfte des anfallenden Plastikmülls wird wirklich recycelt, der Rest wird verbrannt oder landet schließlich in der Umwelt oder in Gewässern. Auch immer mehr Mikroplastik, das beispielsweise durch Abrieb entsteht, ist mittlerweile überall zu finden, auch im Trinkwasser oder unserer Nahrung.

Plastikfasten: Der Start in ein plastikfreieres Leben

Sich bewusst die Zeit zum Plastikfasten zu nehmen, ist der ideale Start in einen plastikreduzierten Alltag. Denn wenn Du Dir beispielsweise einen Monat lang vornimmst, so viel Plastik wie möglich zu vermeiden, sind Dir nach dieser Zeit womöglich einige der Verhaltensweisen schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass Du sie hinterher viel leichter in den Alltag integrierst.

Um unserer Müllflut etwas entgegenzusetzen, lautet die einfachste Devise: Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Denn auch vermeintlich ökologische Alternativen wie etwa Papier- statt Plastiktüten sind nicht unbedingt besser für die Umwelt. Verzichte also lieber ganz auf Einwegprodukte.

Dass zum Plastikfasten der Verzicht auf unnötige Einwegprodukte gehört, brauchen wir Dir wohl nicht erklären. Doch um Deinen Plastikverbrauch noch weiter zu reduzieren, findest Du im Folgenden acht einfache Plastikfasten-Tipps für den Alltag.

1. Kaufe unverpacktes Gemüse ein

Gemüse und Obst sind häufig in Plastik verpackt, dabei wäre das gar nicht notwendig. Denn viele Gemüse- oder Obstsorten besitzen eine robuste Schale und müssen nicht zusätzlich geschützt werden. Im Bioladen, in kleinen Gemüsegeschäften, auf dem Wochenmarkt, doch auch in den meisten Supermärkten findest Du Obst und Gemüse unverpackt. Für den Transport kannst Du beispielsweise ein Mehrweg-Frischenetz nutzen.

In vielen größeren Städten gibt es darüber hinaus richtige „Unverpackt”-Läden, in denen Du alle Lebensmittel in mitgebrachte Behälter füllen kannst.

2. Kaufe Joghurt und Milch im Glas

Sowohl Joghurt als auch Milch findest Du mittlerweile in fast allen Supermärkten auch in Mehrweg-Gläsern und -Flaschen. Achte hierbei nur darauf, möglichst regionale Produkte zu kaufen, da die Glasbehälter wegen des höheren Gewichts bei langen Transportwegen eine schlechtere Ökobilanz haben.

3. Nutze Einkaufsbeutel

Plastiktüten sind an deutschen Supermarktkassen mittlerweile verboten, doch auch die Papiertüte ist keine umweltfreundliche Alternative. Nutze deshalb eine Stofftasche, ein Einkaufsnetz oder einen Einkaufskorb, die Du unzählige Male wiederverwenden kannst. Es gibt auch kleinere Stoffbeutel, die Du etwa für Gemüse oder Brötchen nutzen kannst.

4. Trinke Leitungswasser

Das Leitungswasser in Deutschland hat eine sehr hohe Qualität, Du kannst es bedenkenlos trinken. Mineralwasser in Plastikflaschen produziert Unmengen an Müll und Mineralwasser aus Glasflaschen verbraucht aufgrund seines Gewichts viele Ressourcen beim Transport. Nutze also am besten eine Trinkflasche aus Glas oder Edelstahl, die Du immer wieder mit frischem Leitungswasser auffüllen kannst.

Übrigens: Auch zur Brotdose gibt es plastikfreie Alternativen, etwa aus Edelstahl oder Holz.

5. Nutze Seife und Shampoo am Stück

Flüssigseife ist bequem und praktisch, doch die Spender produzieren sehr viel Müll. Besser ist es, Flüssigseife in Vorratspackungen zu kaufen und den Spender wieder zu befüllen. Doch wirklich plastikfrei ist nur Seife am Stück, die Du am besten in einer Seifenschale aufbewahrst. Du findest in gängigen Drogerien mittlerweile nicht nur Handseife, sondern auch Duschseife, Shampoo oder Conditioner am Stück.

Du musst Dich übrigens nicht sorgen, ob feste Seife weniger hygienisch als Flüssigseife ist. Ernst Tabori vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH) in Freiburg hat im Magazin „Geo” erklärt, dass ein Seifenstück nicht unhygienischer als ein Seifenspender sei. Zwar könnten sich auf der Oberfläche des Stücks Keime sammeln, diese würden dort allerdings nicht lange überleben. Bei Seifenspendern könnten sich die Keime hingegen auf dem Pumpmechanismus sammeln. Doch: In beiden Fällen werden die Keime einfach abgespült, wenn wir die Hände ordentlich einseifen und waschen.

6. Nutze Mehrweg, wo immer es geht

Laut einer Studie der Deutschen Umwelthilfe verbrauchen die Deutschen rund 320.000 Kaffee-Einwegbecher pro Stunde, das sind 2,8 Milliarden Stück pro Jahr. Nutze für den Kaffee unterwegs also besser einen wiederverwendbaren Kaffeebecher – oder nimm Dir den Moment und trinke Deinen Kaffee gemütlich aus der Tasse. Auch für das Essen To Go bieten immer mehr Unternehmen Mehrwegsysteme an – oder Du bringst Deinen eigenen Behälter mit.

Auch an der Frischetheke im Supermarkt kannst du Deine eigene Dose mitbringen. Solange der eigene Behälter auf der Theke stehen bleibt und die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter die Ware direkt reinlegen, ist das erlaubt. Aufgrund der Pandemie kann es allerdings sein, dass manche Märkte dies ablehnen, obwohl es laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz kein generelles Verbot gibt. Solange die Behälter in der Spülmaschine gereinigt würden, würden alle etwaigen Viren und Bakterien wirksam abgetötet.

Als Alternative zu billigen Plastikdosen, Gefrierbeuteln oder Alufolie eignen sich übrigens auch leere Schraubgläser hervorragend. Sie können zur Lagerung von Lebensmitteln ebenso wie für den Transport des Mittagessens genutzt werden.

7. Spare Plastik im Bad

Gerade im Bad verbrauchen wir sehr viel Plastik. Nutze etwa plastikfreie Zahnbürsten aus Bambus oder Zahnseide aus Seide und Bienenwachs. Auch Rasierer gibt es in langlebiger Form, etwas aus Holz oder Metall. Als Alternative zu Feuchttüchern, Wattepads und Make-Up-Entferner eignen sich waschbare Abschmink-Pads und Kokosöl.

8. Vermeide Fertiggerichte

Fertiggerichte produzieren nicht nur jede Menge Verpackungsmüll, sie sind dazu auch noch ungesund. Denn die meisten Fertiggerichte sind voller künstlicher Zusatzstoffe, Zucker und Fett. Aus frischen Zutaten selber zu kochen ist also nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch besser für Dich.