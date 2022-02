Tanzvideo sorgt für Empörung : Passen Party-Stimmung und Abtreibungen zusammen? Wirbel um FDP-Politikerin

Bundestagsabgeordnete Kristine Lütke steckt mitten in einem Shitstorm: Eigentlich wollte die junge Abgeordnete junge Wähler mit einem Tanzvideo adressieren. Doch sind Strobolichter und ein Song über kleine Penisse angemessen, wenn es um Abtreibungen geht?

In diesem Artikel erfährst Du: Was in dem Video passiert. Wer Kritik an der FDP-Politikerin übt. Wie sie darauf reagiert. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey macht viel Käse auf die Lasagne, Markus Söder hat eine „Captain America“-Kaffeetasse und Jens Spahn war am Wochenende wandern. Auf Social Media geben Spitzenpolitiker mittl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.