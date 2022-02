Sylter Politikerin mit „Only Fans“ : Nacktbilder als politischer Akt: Annika Nebel aus Westerland will in den Landtag

Annika Nebel (27) steht auf Listenplatz 2 der Partei „Zukunft“ für die Landtagswahl im Mai. Knackt die Partei die 5-Prozent-Hürde, ist das Nacktmodell im Landtag vertreten.

In diesem Artikel erfährst Du: Für welche Partei Annika Nebel in den Landtag ziehen will. Warum sie politisch aktiv ist und was sie verändern möchte. Ob ihre Erotik-Fotos für ihre politische Arbeit eher ein Vorteil oder ein Nachteil sind. Annika Nebel sticht alleine schon durch ihr Äußeres hervor. Die 27-Jährige hat blaue Haare, trägt meistens S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.