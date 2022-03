Fehler in Schulbüchern : Lehrerin spricht Klartext: So sieht die Klitoris wirklich aus

Lange wurde die Klitoris in Schulbüchern nur als kleine Perle oder Erbse dargestellt. Die Biolehrerin Sina Krüger hat Verlage auf die falsche Abbildung und die fatalen Folgen hingewiesen. Mit Erfolg.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum es problematisch ist, wenn die Klitoris in Schulbüchern falsch dargestellt wird. Wie das Lustorgan der Frau wirklich aussieht. Welche positiven Folgen es hat, die richtigen Wörter für das eigene Geschlechtsorgan zu kennen. Wenn die Biologie- und Sportlehrerin Sina Krüger den Klassenraum an ihrer Gesamtschule in...

