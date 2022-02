Statistik zu Fahrprüfungen : Gender Gap hinterm Steuer: Welches Geschlecht häufiger den Führerschein macht

In den vergangenen Jahren haben Frauen Männer bei den erteilten Fahrerlaubnissen überholt. Allerdings nur in einer Führerscheinklasse. In allen anderen sind Frauen weiterhin stark unterpräsentiert. Warum ist das so?

In diesem Artikel erfährst Du: Wie das Verhältnis von Männern und Frauen bei ausgestellten Führerscheinen ist. Welche Erklärung Experten für den Gender Gap in machen Klassen haben. Wie hoch der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der angemeldeten Pkw-Halter ist. Autos sind in der öffentlichen Wahrnehmung noch oft ein „Männerthema“. Dabei sind die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.