Neuer Spitzenreiter : Das sind die beliebtesten Ausbildungsberufe in Norddeutschland

Jedes Jahr beginnen knapp eine halbe Million Menschen in Deutschland eine Ausbildung. Welche Branchen besonders gefragt sind und was die Trendjobs in Deinem Bundesland sind.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche Ausbildung junge Frauen am häufigsten ergreifen. Was die begehrtesten Berufe bei männlichen Jugendlichen sind. Welche Jobs in Norddeutschland besonders beliebt sind. Frauen wollen am liebsten „Medizinische Fachangestellte“ werden, Männer „Kraftfahrzeugmechatroniker“: Das ergibt die Auswertung des Bundesinst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.