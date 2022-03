Noch angeheitert oder schon besoffen? : Das passiert in Deinem Körper, wenn Du Alkohol trinkst

Ob Feierabendbier, Sekt zum Geburtstag oder Gin Tonic zum Partymachen: Mit jedem Schuck steigt der Blutalkoholwert. Was welcher Wert für Dich und Deinen Körper bedeutet.

In diesem Artikel erfährst Du: Was der Begriff Promille bedeutet. Wovon es abhängt, wie schnell Du betrunken wirst. Was bei wie viel Promille in Deinem Körper passiert. Endlich sind die Clubs wieder offen, endlich wieder feiern! Mit dem Frühling sind die Lockerungen der pandemiebedingten Schutzmaßnahmen gekommen und wir können die Nacht zum Tag ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.