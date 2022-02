Grundstücksteilung : Bauen in Mamas Garten: So klappt es mit dem Eigenheim

Wie wäre es, zurück nach Hause zu ziehen? Also nicht in Dein Elternhaus, sondern in ein Eigenheim in Mamas und Papas großem Garten. Die Grundstücksteilung kann die Lösung einer langen Suche sein.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche drei Optionen Euch zur Verfügung stehen. Was Du beachten musst, bevor ihr baut. Die Vor- und Nachteile von Gemeinschaftsflächen. Baugrundstücke sind rar und sie sind teuer. Wer eines sucht, ist manchmal der Verzweiflung nahe. Dabei kann die Lösung direkt vor der Haustür liegen: Warum nicht das große Grundst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.