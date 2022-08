Nina Chuba ist im Hamburger Vorort Wedel geboren worden und in Hamburg-Blankenese zur Schule gegangen. Weil sie für ihr Wunschstudium (Regie) abgelehnt wurde, widmete sie sich ganz der Musik. FOTO: Imago images/ Future Image up-down up-down Logo NEO Vom Hamburger Kinderstar zur Rapperin „Wildberry Lillet“-Sängerin Nina Chuba: Ist sie Deutschlands Olivia Rodrigo? Von Julia Wadle | 12.08.2022, 06:00 Uhr

„Ich will Immos. Ich will Dollars“: An dieser Zeile kommt aktuell niemand auf TikTok vorbei. „Wildberry Lillet“ trendet seit Wochen – dabei erscheint der Song erst heute.