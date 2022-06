Im Bett mit einem guten Kumpel texten: Wo würdest Du in Sachen Betrug die Grenze ziehen? FOTO: imago images/Shotshop (Symbolbild) up-down up-down Logo NEO Experiment zum Mitmachen Wo fängt für Menschen in Norddeutschland Betrug an? Von Julia Wadle | 24.06.2022, 10:17 Uhr

Sex mit einem anderen ist für die meisten Menschen der schlimmste Betrug. Aber wo fängt Fremdgehen an? Vergleiche Dich in unserem Experiment mit anderen jungen Menschen in Norddeutschland.